Решение о проведении турнира Уимблдона будет принято на следующей неделе

В AELTC отметили, что в решении о проведении турнира единственным важным фактором выступает вопрос общественного здравоохранения.

Уимблдон является одним из четырех турниров Большого шлема. Его проведение в текущем году было запланировано с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

По последним данным, в мире число зараженных превысило 430 тыс. человек, из них более 20 тыс. летальных исходов.

