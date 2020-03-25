Решение о проведении турнира Уимблдона будет принято на следующей неделе
Решение о проведении теннисного турнира Уимблдона объявят на следующей неделе по итогам экстренного заседания главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
В AELTC отметили, что в решении о проведении турнира единственным важным фактором выступает вопрос общественного здравоохранения.
Уимблдон является одним из четырех турниров Большого шлема. Его проведение в текущем году было запланировано с 29 июня по 12 июля в Лондоне.
По последним данным, в мире число зараженных превысило 430 тыс. человек, из них более 20 тыс. летальных исходов.
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