«Реал» удалил Мбаппе с рекламного поста в соцсетях из-за дела об изнасиловании

Мадридский футбольный клуб «Реал» удалил Килиана Мбаппе с рекламного поста в своих соцсетях. Это произошло после сообщений о том, что футболиста подозревают в изнасиловании.

Автора хитов Рианны и Бейонсе обвинили в изнасиловании

Речь идёт о фотографии, рекламирующей благотворительный фонд «сливочных». Изначально на ней в компании одноклубников и детей находился и Мбаппе, однако позже фото заменили.

Аналогичным образом поступил, например, и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Англичанин также изначально опубликовал снимок с французом, но позже заменил его на изображение, где Мбаппе нет.

Ранее в прокуратуре Швеции подтвердили, что расследуют дело об изнасиловании, в совершении которого пострадавшая обвинила нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Мбаппе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СоцсетиСкандалИзнасилованиеРеалФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры