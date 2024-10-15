«Реал» удалил Мбаппе с рекламного поста в соцсетях из-за дела об изнасиловании

Речь идёт о фотографии, рекламирующей благотворительный фонд «сливочных». Изначально на ней в компании одноклубников и детей находился и Мбаппе, однако позже фото заменили.

Аналогичным образом поступил, например, и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Англичанин также изначально опубликовал снимок с французом, но позже заменил его на изображение, где Мбаппе нет.

Ранее в прокуратуре Швеции подтвердили, что расследуют дело об изнасиловании, в совершении которого пострадавшая обвинила нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Мбаппе, сообщает RT.

