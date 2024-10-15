«Реал» удалил Мбаппе с рекламного поста в соцсетях из-за дела об изнасиловании
Мадридский футбольный клуб «Реал» удалил Килиана Мбаппе с рекламного поста в своих соцсетях. Это произошло после сообщений о том, что футболиста подозревают в изнасиловании.
Речь идёт о фотографии, рекламирующей благотворительный фонд «сливочных». Изначально на ней в компании одноклубников и детей находился и Мбаппе, однако позже фото заменили.
Аналогичным образом поступил, например, и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Англичанин также изначально опубликовал снимок с французом, но позже заменил его на изображение, где Мбаппе нет.
Ранее в прокуратуре Швеции подтвердили, что расследуют дело об изнасиловании, в совершении которого пострадавшая обвинила нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Мбаппе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru