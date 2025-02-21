«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Мадридское дерби ждёт всех любителей футбола в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Согласно результатам жеребьёвки, за выход в четвертьфинал поборются клубы из столицы Испании «Реал» и «Атлетико».
Также были сформированы следующие пары: «Брюгге» - «Астон Вилла», «Боруссия» Дортмунд - «Лилль», «Бавария» - «Байер», ПСВ - «Арсенал», «Фейеноорд» - «Интер», «ПСЖ» - «Ливерпуль», «Бенфика» - «Барселона».
Первые матчи состоятся 4 марта, ответные - 11 марта.
Ранее «Реал» благодаря хет-трику Килиана Мбаппе выбил из текущего розыгрыша Лигри чемпионов «Манчестер Сити», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru