Команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» завоевала Суперкубок Китая

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого завоевал Суперкубок Китая.

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В финальной встрече подопечные Слуцкого обыграли чемпиона страны команду «Шанхай Порт» со счетом 3:2. Причем решающие голы футболисты «Шанхай Шэньхуа» забили на 4-й и 7-й компенсированных минутах.

В прошлом году Суперкубок Китая также был завоеван командой Слуцкого.

Ранее тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@shanghaishenhuafc3743
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