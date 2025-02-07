Команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» завоевала Суперкубок Китая
7 февраля 202517:50
Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого завоевал Суперкубок Китая.
В финальной встрече подопечные Слуцкого обыграли чемпиона страны команду «Шанхай Порт» со счетом 3:2. Причем решающие голы футболисты «Шанхай Шэньхуа» забили на 4-й и 7-й компенсированных минутах.
В прошлом году Суперкубок Китая также был завоеван командой Слуцкого.
Ранее тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru