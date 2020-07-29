«Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире

Мадридский ФК «Реал», по-прежнему, остаётся самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году – с таким утверждением выступили аналитики консалтинговой компании Brand Finance. На второй строчке расположилась «Барселона», замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед».

За год стоимость «Реала» сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, МЮ подешевел на 11%, до 1,314 млрд евро. В свою очередь, «Барселона» подорожала на 1,4% - до 1,413 млрд евро.

Отмечается, то в целом первая десятка рейтинга по сравнению с 2019 годом не поменялась. В топ-10 входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Франции и Германии.

К слову, питерский «Зенит» в 2020 году опустился на 49-е место по сравнению с 46-м в прошлом году. Его стоимость снизилась на 14% - до 100 миллионов евро.