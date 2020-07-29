«Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного бренда в мире
Мадридский ФК «Реал», по-прежнему, остаётся самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году – с таким утверждением выступили аналитики консалтинговой компании Brand Finance. На второй строчке расположилась «Барселона», замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед».
За год стоимость «Реала» сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, МЮ подешевел на 11%, до 1,314 млрд евро. В свою очередь, «Барселона» подорожала на 1,4% - до 1,413 млрд евро.
Отмечается, то в целом первая десятка рейтинга по сравнению с 2019 годом не поменялась. В топ-10 входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Франции и Германии.
К слову, питерский «Зенит» в 2020 году опустился на 49-е место по сравнению с 46-м в прошлом году. Его стоимость снизилась на 14% - до 100 миллионов евро.
Между тем, московский футбольный клуб «Спартак» предложил футболисту «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт. Об этом сообщает «Чемпионат». По данным издания, «Спартак» готов выполнить финансовые пожелания нападающего, однако «Зенит» предложения ему еще не озвучил.
Кокорин в прошедший зимний сезон выступал за «Сочи» на правах аренды. Он был лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге. Контракт с «Зенитом» у футболиста заканчивается 31 июля текущего года. Он перешёл в петербургский клуб в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы Александр Василенко в своём запросе в Генпрокуратуру попросил проверить работу арбитров на матчах «Спартака» в отечественном чемпионате. Как отмечает «Свободная пресса», по мнению народного избранника, ошибки рефери в играх «красно-белых» не случайны, а напрямую связаны со ставками в букмекерских конторах, которые делают представители криминалитета на территории Прибалтики и Украины.
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