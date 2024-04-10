«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в четвертьфинале Лиги чемпионов

Матч состоялся накануне на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился со счетом 3:3. В составе «Реала» забитыми голами отличились Родриго и Федерико Вальверде. Мячи в ворота соперника отправили игроки «Манчестер Сити» Бернарду Силва, Фил Фоден, Йошко Гвардиол. При этом защитник манчестерского клуба Рубен Диаш забил гол в свои ворота.

Между тем в другом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграли вничью лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:2, пишет RT.

