«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом

В частности, состав «горожан» оценили в 1,27 млрд евро. Немного отстал «Арсенал» (1,12 млрд евро), занявший второе место. ТОП-3 самых дорогих футбольных клубов замкнул мадридский «Реал» (1,04 млрд евро).

Ещё одной командой, чей состав оказался дороже млрд евро, стал французский «ПСЖ» - с результатом 1,02 млрд евро он занял четвёртое место. Далее в списке идут мюнхенская «Бавария» (929,45 млн), «Челси» (928,3 млн), «Ливерпуль» (921,40 млн), «Барселона» (839,5 млн), «Тоттенхэм Хотспур» (777,3 млн) и «Манчестер Юнайтед» (734,25 млн).

Самым дорогим российским клубом стал питерский «Зенит» (160,3 млн евро). Он занимает 72-е место в рейтинге. Замкнул ТОП-100 от Transfermarkt ФК «Краснодар», чей состав оценили в 103,7 млн евро.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/2024 встретится с действующим победителем турнира «Манчестер Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

