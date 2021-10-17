Раскрыт бюджет боя-реванша Минеева и Исмаилова

«Бюджет боя составил $1 млн. Половина — на гонорары. Остальное — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелеты, гостиницы. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше… С коммерческой точки зрения это один из самых успешных проектов», — цитирует Гаджиева Газета.ru.

Напомним, бой Минеева и Исмаилова прошел в ночь с 16 на 17 октября в Сочи. Минеев одержал победу, нокаутировав соперника в третьем раунде.

