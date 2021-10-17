Раскрыт бюджет боя-реванша Минеева и Исмаилова

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал сумму, которая была потрачена на организацию боя российских спортсменов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. По его словам, их гонорары составили полмиллиона долларов, сообщает Sport24.

Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights

«Бюджет боя составил $1 млн. Половина — на гонорары. Остальное — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелеты, гостиницы. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше… С коммерческой точки зрения это один из самых успешных проектов», — цитирует Гаджиева Газета.ru.

Напомним, бой Минеева и Исмаилова прошел в ночь с 16 на 17 октября в Сочи. Минеев одержал победу, нокаутировав соперника в третьем раунде.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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