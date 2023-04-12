Рашид Рахимов возглавил казанский «Рубин»

В стане казанцев это уже вторая тренерская перестановка по ходу этого сезона. В середине ноября 2022 года клуб отправил в отставку Леонида Слуцкого, а сейчас та же участь постигла и Юрия Уткульбаева.

Рахимов до «Рубина» возглавлял «Амкар» (дважды), «Локомотив» и «Ахмат».

Ранее грозненский ФК «Ахмат» расторг контракт с главным тренером, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

