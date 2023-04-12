Рашид Рахимов возглавил казанский «Рубин»
Руководство казанского «Рубина», назначило на пост главного тренера команды, которая претендует на выход в Российскую Премьер-лигу, Рашида Рахимова, сообщает газета «Коммерсант». Прежний наставник Юрий Уткульбаев отправлен в отставку после серии ничейных результатов. «Рубин» в настоящее время занимает в первой лиге второе место, которое дает прямую путевку в РПЛ.
В стане казанцев это уже вторая тренерская перестановка по ходу этого сезона. В середине ноября 2022 года клуб отправил в отставку Леонида Слуцкого, а сейчас та же участь постигла и Юрия Уткульбаева.
Рахимов до «Рубина» возглавлял «Амкар» (дважды), «Локомотив» и «Ахмат».
Ранее грозненский ФК «Ахмат» расторг контракт с главным тренером, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru