«Надо было выгнать!»: Губерниев назвал уход Слуцкого из «Рубина» несвоевременным

Известный спортивный комментатор предположил, что Слуцкий все-таки не справился с давлением и уходит, когда у команды начало что-то получаться. 

Футбольный клуб «Рубин» лишился главного тренера в самый неподходящий момент, когда у команды начало что-то получаться, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий по собственному желанию покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Губерниев признался, что не понимает такого решения именно сейчас.

«Решение очень странное, потому что его надо было давно выгнать или он должен был сам уйти, спасая честь мундира, так сказать. Сейчас, когда команда идет на четвертом месте, бросать корабль, который всплыл и за что-то приличное борется, это совсем не по-мужски. Там есть какие-то подводные камни», - отметил Губерниев.

«Футбольная импотенция»: Губерниев объяснил расторжение контракта с Дзюбой

При этом он в шутку предположил, как в дальнейшем может сложиться карьера Слуцкого, а также дал совет «Рубину».

«А я уже нашел Слуцкому работу, помогать агроному на футбольном клубе «Сочи», там поле плохое. Знания Леонида Викторовича в РПЛ пригодятся. Клуб близок к решению задачи, важно сейчас не допускать ошибок и с умом подойти к выбору тренера. Слуцкий не справился с давлением, с моей стороны, видимо», - заключил собеседник НСН.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт с ним был заключен на пять лет. Ранее он работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», в английском «Халле» и сборной России. Возглавлял московский ЦСКА, который при нем взял Кубок России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:РубинТренерЛеонид СлуцкийФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры