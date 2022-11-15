«Надо было выгнать!»: Губерниев назвал уход Слуцкого из «Рубина» несвоевременным

Футбольный клуб «Рубин» лишился главного тренера в самый неподходящий момент, когда у команды начало что-то получаться, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий по собственному желанию покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Губерниев признался, что не понимает такого решения именно сейчас.

«Решение очень странное, потому что его надо было давно выгнать или он должен был сам уйти, спасая честь мундира, так сказать. Сейчас, когда команда идет на четвертом месте, бросать корабль, который всплыл и за что-то приличное борется, это совсем не по-мужски. Там есть какие-то подводные камни», - отметил Губерниев.