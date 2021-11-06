Хави официально назначили главным тренером «Барселоны»

Бывший главный тренер катарского «Аль-Садда», экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес назначен на пост главного тренера каталонского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

СМИ: Хави согласился возглавить «Барселону»

Отмечается, что контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Хави сменил на посту главного тренера «Барселоны» голландца Рональда Кумана, который ушел в отставку в конце октября после поражения сине-гранатовых в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

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