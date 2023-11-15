Ралли «Шелковый путь» пройдет по территории РФ, КНР и Монголии

Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет по территории РФ, КНР и Монголии. Об этом рассказал на презентации нового маршрута гонки, руководитель проекта, российский гонщик Владимир Чагин, передает ТАСС.

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»

По его словам, ралли пройдет с 5 по 15 июля. Неоднократный победитель «Дакара» также рассказал, что всего запланировано 11 этапов. Старт гонки намечен на 5 июля в Томске, а финиш на 15 июля в китайском Хоргосе.

«По территории Монголии пройдут четыре этапа, один из которых будет кольцевым. На территории Китая пройдут три этапа длиной свыше 1 700 км», — уточнил Чагин.

Глава Минспорта Олег Матыцин отметил, что идеология гонки включает и спорт, и путешествие, и изучение истории и традиций великих стран, по которым проходит маршрут «Шелкового пути».

Ранее гонщица Анастасия Нифонтова рассказала, как ее заставляли отказаться от России ради гонок «Дакар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МонголияКНРРоссияМинспортШелковый Путь

Горячие новости

Все новости

партнеры