Ралли «Шелковый путь» пройдет по территории РФ, КНР и Монголии

По его словам, ралли пройдет с 5 по 15 июля. Неоднократный победитель «Дакара» также рассказал, что всего запланировано 11 этапов. Старт гонки намечен на 5 июля в Томске, а финиш на 15 июля в китайском Хоргосе.

«По территории Монголии пройдут четыре этапа, один из которых будет кольцевым. На территории Китая пройдут три этапа длиной свыше 1 700 км», — уточнил Чагин.

Глава Минспорта Олег Матыцин отметил, что идеология гонки включает и спорт, и путешествие, и изучение истории и традиций великих стран, по которым проходит маршрут «Шелкового пути».

Ранее гонщица Анастасия Нифонтова рассказала, как ее заставляли отказаться от России ради гонок «Дакар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

