Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовало в Томске
Международный ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал в пятницу, 5 июля из центра Томска. Все команды проехали через стартовую арку под приветствия зрителей. Как заявил на торжественной церемонии министр спорта РФ Михаил Дегтярев, с 2009 года эти соревнования стали одними из самых крупных и интересных в своём роде.
Губернатор Томской области Владимир Мазур передал главному идейному вдохновителю и руководителю ралли, семикратному победителю Дакара Владимиру Чагину флаг Всемирного фестиваля молодежи. На старт вышли около 100 экипажей - пилоты и штурманы из 13 стран.
Международный ралли-марафон «Шелковый путь» проводится уже в 15 раз. В этом году он пройдет по территории российских регионов и Монголии. Финиш должен состояться в Улан-Баторе 15 июля. Совокупная дистанция гонки составит 5 243 километра. Из них более половины - скоростные участки.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в программу соревнований также включен марафонский этап. В процессе его прохождения экипажам запрещена помощь механиков. Спортсменам придётся самим ремонтировать и обслуживать технику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru