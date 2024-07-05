Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовало в Томске

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал в пятницу, 5 июля из центра Томска. Все команды проехали через стартовую арку под приветствия зрителей. Как заявил на торжественной церемонии министр спорта РФ Михаил Дегтярев, с 2009 года эти соревнования стали одними из самых крупных и интересных в своём роде.

Губернатор Томской области Владимир Мазур передал главному идейному вдохновителю и руководителю ралли, семикратному победителю Дакара Владимиру Чагину флаг Всемирного фестиваля молодежи. На старт вышли около 100 экипажей - пилоты и штурманы из 13 стран.