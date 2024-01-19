Карлос Сайнс-старший выиграл ралли «Дакар» и принес победу Audi

Гонку 2024 года 61-летний пилот завершил первым, с отрывом почти в полтора часа от ближайшего преследователя. Ранее испанец побеждал в 2010, 2018 и 2020 годах.

Отметим, что Сайнс-старший выступал за команду немецкого автопроизводителя Audi, который дебютировал в «Дакаре» в 2022 году. С третьей попытки гибридный внедорожник Audi RS Q e-tron проехал легендарный марафон быстрее всех.

Ранее пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выразил надежду, что российский коллектив в ближайшие годы вернётся на «Дакар», сообщает RT.

