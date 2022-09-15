Федерер объявил о завершении теннисной карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении спортивной карьеры. Минувшим летом двадцатикратный победитель турниров Большого шлема заявил, что ему больше не интересен теннис, так как он не может играть на высоком уровне.

Последним турниром, где сыграет Федерер, станет Кубок Лэйвера в Лондоне, который пройдет на следующей неделе. В июле 2021 года шфейцарец дошёл до четвертьфинала Уимблдона, после чего, практически не выступал. «Теперь буду радоваться мелочам: правильным поступкам сына и хорошим оценкам дочери», - заявил тогда спортсмен. Он также намерен активно заниматься бизнесом.

Федереру 8 августа исполнился 41 год. Победа в 20 турнирах Большого шлема - третий в истории результат. Он уступает только ныне выступающим сербу Новаку Джоковичу (21) и испанцу Рафаэлю Надалю (22). Всего на счету Федерера 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Экс-первая ракетка мира Джокович пропустил в августе Открытый чемпионат США по теннису. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это связано с требованием вакцинации от коронавируса Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Джокович не привит от COVID-19.

