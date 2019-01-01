Новости за ночь: Личные данные 900 тысяч россиян попали в открытый доступ

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СМИ сообщают об утечке личных данных 900 тысяч россиян. Инцидент произошёл еще в мае, когда в открытом доступе оказались данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.

Это преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причем их телефоны по большей части актуальны. Также обнародованы телефоны более 500 сотрудниках МВД и 40 работников ФСБ.

Как «Ъ», со ссылкой на председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, персональные данные людей в России очень плохо защищены, необходимо усиливать ответственность за их утечку и нелегальное использование.

