Новости за ночь: Личные данные 900 тысяч россиян попали в открытый доступ
Главные события за ночь по версии НСН.
В открытом доступе оказались данные 900 тысяч россиян
СМИ сообщают об утечке личных данных 900 тысяч россиян. Инцидент произошёл еще в мае, когда в открытом доступе оказались данные клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Это преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причем их телефоны по большей части актуальны. Также обнародованы телефоны более 500 сотрудниках МВД и 40 работников ФСБ.
Как «Ъ», со ссылкой на председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, персональные данные людей в России очень плохо защищены, необходимо усиливать ответственность за их утечку и нелегальное использование.
Правительство отчиталось о снижении числа бедных в стране
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова , это примерно 13% населения. Она также добавила, что снижение бедности в два раза – это «национальная цель номер один».
Решение вопроса, мнению вице-премьера, зависит от увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — от экономического роста. Голикова подчеркнула, что больше всего малообеспеченных семей в России проживают в республике Тыва.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Российские деловые газеты вышли с передовицами в поддержку Голунова
Сразу три ведущих издания - «Ведомости», «Коммерсант» и РБК выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Сегодня первые полосы в печатных версиях будут сделаны в единой стилистике. Такая практика в России встречается впервые.
Журналистское сообщество требует детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию спецкорра отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова. Напомним, он был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан.
Издания назвали домашний арест более адекватной мерой пресечения, чем заключение в СИЗО, но считают, что обстоятельства задержания журналиста вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.
«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», -резюмируют СМИ.
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Сын Бари Алибасова заявил, что у его отца, возникли осложнения. Продюсер, напоминает КП, находится в токсикологическом отделении реанимационного отделения института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб.
Алибасов находится 4-ый день в медикаментозном сне, он нужен, чтобы все силы организма пошли на восстановление. Как добавил Алибасов-младший, с желудком и дыхательными путями проблем нет. Но один из ожогов кишечника продюсера зарастает неправильно, и в результате он может закупориться.
Роспотребнадзор решил проверить маркировку средства «Крот» после отравления шоумена Бари Алибасова. Ведомство выяснит, соответствует ли этикетка товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа.
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