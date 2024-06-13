Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон-2024
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетях заявил, что принял решение пропустить Уимблдонский турнир 2024 года.
По его словам, он намерен принять участие в Олимпийских играх в Париже и поэтому не намерен менять покрытие.
«Это мои последние Игры в карьере. Мы решили, что для моего тела будет лучше, если я не буду менять покрытие и продолжу играть на грунте. Именно по этой причине я вынужден пропустить Уимблдон», - написал 38-летний спортсмен.
Надаль добавил, что в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 намерен выступить на грунтовом турнире в шведском Бостаде, где его смогут увидеть его фанаты.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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