Алькарас одолел Зверева и выиграл «Ролан Гаррос»
10 июня 202402:02
Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло впервые в карьере спортсмена. Он собрал три трофея турниров «Большого шлема». 21-летний Алькарас встретился в финале турнира с Александром Зверевым из Германии, одержав победу в пяти сетах – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
В 2022 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США, а в 2023 – Уимблдон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru