Алькарас одолел Зверева и выиграл «Ролан Гаррос»

Это произошло впервые в карьере спортсмена. Он собрал три трофея турниров «Большого шлема». 21-летний Алькарас встретился в финале турнира с Александром Зверевым из Германии, одержав победу в пяти сетах – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

В 2022 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США, а в 2023 – Уимблдон.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

