Пытавшуюся отравить соперницу шахматистку выгнали из федерации Дагестана

Инцидент произошёл в ходе чемпионата Дагестана. Абакарова разлила, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы Умайганат Османовой, которая в итоге почувствовала себя плохо. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемую.

«Абакарова исключена из Федерации шахмат республики», - указали в минспорта Дагестана.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, в свою очередь, указал, что Абакарову отстранили от соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

