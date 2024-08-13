Пытавшуюся отравить соперницу шахматистку выгнали из федерации Дагестана
Пытавшуюся отравить соперницу Амину Абакарову выгнали из федерации шахмат Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в ходе чемпионата Дагестана. Абакарова разлила, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы Умайганат Османовой, которая в итоге почувствовала себя плохо. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемую.
«Абакарова исключена из Федерации шахмат республики», - указали в минспорта Дагестана.
Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, в свою очередь, указал, что Абакарову отстранили от соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru