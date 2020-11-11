Пять команд представят Россию на Cybathlon 2020 — Сергунина
Пять команд из России будут участниками мирового чемпионата Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства. Речь идет о бионических протезах рук, силовых протезах ног, экзоскелетах, нейроинтерфейсах и прочем. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Соревнования состоятся 13-14 ноября. Участие в них примут порядка 60 команд из 21 страны.
Отличие от Паралимпийских игр заключается в том, что в этих состязаниях оцениваются не только личные достижения спортсменов, но и современные технологии в области средств реабилитации.
Из-за пандемии кибатлеты выступят на домашних площадках, в Москве соревнования пройдут в Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Свои разработки на Cybathlon 2020 представят участники Московского инновационного кластера (МИК) - «Нейроботикс», «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Катэрвил», а также партнер МИК «Орто-Космос».
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