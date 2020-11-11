Пять команд представят Россию на Cybathlon 2020 — Сергунина

Пять команд из России будут участниками мирового чемпионата Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства. Речь идет о бионических протезах рук, силовых протезах ног, экзоскелетах, нейроинтерфейсах и прочем. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Соревнования состоятся 13-14 ноября. Участие в них примут порядка 60 команд из 21 страны.