Пьяные английские болельщики устроили ДТП в центре Берлина

Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения английские футбольные фанаты устроили дорожно-транспортное происшествие в центре Берлина, передает корреспондент ТАСС.

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Инцидент произошел в районе улицы Фридрихштрассе, где находится популярный у английских болельщиков бар Murphy's. Группа англичан забралась в стоящий рядом с заведением старый автомобиль Trabant и направила его в проезжавший автомобиль.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Английские фанаты не обратили внимания на правоохранителей и продолжили дебош.

Ранее сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
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