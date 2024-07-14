Пьяные английские болельщики устроили ДТП в центре Берлина

Инцидент произошел в районе улицы Фридрихштрассе, где находится популярный у английских болельщиков бар Murphy's. Группа англичан забралась в стоящий рядом с заведением старый автомобиль Trabant и направила его в проезжавший автомобиль.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Английские фанаты не обратили внимания на правоохранителей и продолжили дебош.

Ранее сборная Англии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, напоминает «Радиоточка НСН».

