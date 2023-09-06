Морозов: 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство

На заседании коллегии ведомства он уточнил, что с учётом спортсменов, занимающихся неолимпийскими видами спорта, количество случаев смены спортивного гражданства «более ста».

Морозов отметил, что в министерстве предпринимают различные меры, чтобы минимизировать количество таких случаев.

«Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры. Работаем над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу оповещались федерации», - подчеркнул он.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсменам и тренерам, которым предлагают сменить спортивное гражданство, следует говорить о потерях, которые неизбежны в случае их согласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

