Морозов: 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство
Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что спортивное гражданство сменили 55 российских атлетов по олимпийским видам, сообщает РИА Новости.
На заседании коллегии ведомства он уточнил, что с учётом спортсменов, занимающихся неолимпийскими видами спорта, количество случаев смены спортивного гражданства «более ста».
Морозов отметил, что в министерстве предпринимают различные меры, чтобы минимизировать количество таких случаев.
«Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры. Работаем над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу оповещались федерации», - подчеркнул он.
Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсменам и тренерам, которым предлагают сменить спортивное гражданство, следует говорить о потерях, которые неизбежны в случае их согласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru