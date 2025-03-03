Путин выразил соболезнования в связи со смертью борца Сайтиева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

В телеграмме, адресованной родным и близким спортсмена, он назвал Сайтиева «непревзойдённым победителем и триумфатором мировых первенств».

«Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремлённого человека», - отметил глава государства.

Путин добавил, что светлая память о спортсмене навсегда сохранится «в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде».

Сайтиев был госпитализирован в одну из московских больниц 2 марта, спустя несколько часов он скончался, не дожив до своего 50-летия чуть больше недели. Предварительная причина смерти - остановка сердца, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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