Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Олега Стриженова, который скончался в возрасте 95 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актер всегда полностью отдавался своему делу, пользовался признанием коллег и любовью зрителей. Он выразил соболезнования семье и пожелал им поддержки в этот тяжелый момент.

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

О кончине артиста накануне сообщила его помощница. В начале года Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, и спустя месяц его состояние удалось стабилизировать. По информации СМИ, на 10 февраля планировалась его выписка.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, а позже переехал с семьей в Москву. Известность в кино ему принесла главная роль в фильме «Овод». Среди других его работ — «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». За свою карьеру актер удостоился множества наград, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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