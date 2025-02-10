Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

О кончине артиста накануне сообщила его помощница. В начале года Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, и спустя месяц его состояние удалось стабилизировать. По информации СМИ, на 10 февраля планировалась его выписка.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, а позже переехал с семьей в Москву. Известность в кино ему принесла главная роль в фильме «Овод». Среди других его работ — «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». За свою карьеру актер удостоился множества наград, передает «Радиоточка НСН».

