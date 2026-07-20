Путин установил в РФ День хоккея

В России 22 декабря будет отмечаться День хоккея. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что новая дата установлена с целью популяризации и развития данного вида спорта.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ХоккейПраздникСпортУказыВладимир Путин

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