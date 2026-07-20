Путин установил в РФ День хоккея

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что новая дата установлена с целью популяризации и развития данного вида спорта.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что команда Американской торговой палаты в России и российская «Красная машина» могут провести ответную игру в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

