Путин срочно созывает глав спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин проведёт срочную встречу всех руководителей спортивных федераций, сообщает Чемпионат.Com. По данным издания, заседание пройдёт 28 ноября в администрации президента.
Глава государства намерен обсудить с главами федераций возможные жёсткие санкции по отношению к российскому спорту со стороны WADA.
Ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от крупнейших спортивных событий, а стране запретить их проведение на своей территории, пишет RT. Соответствующую рекомендацию комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил в исполком, отмечает «Утро.ру».
Заседание WADA пройдёт 9 декабря. Если рекомендации агентства будут учтены, россияне смогут выступить на Олимпиаде в Токио, однако только под нейтральным флагом, пишут «Дни.ру».
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