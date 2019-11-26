Путин срочно созывает глав спортивных федераций

Ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от крупнейших спортивных событий, а стране запретить их проведение на своей территории, пишет RT. Соответствующую рекомендацию комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил в исполком, отмечает «Утро.ру».

Заседание WADA пройдёт 9 декабря. Если рекомендации агентства будут учтены, россияне смогут выступить на Олимпиаде в Токио, однако только под нейтральным флагом, пишут «Дни.ру».

