Путин присвоил госнаграды паралимпийцам и их тренерам
Президент Владимир Путин присвоил государственные награды российским спортсменам-паралимпийцам и их тренерам. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.
Ранее в Италии состоялись Паралимпийские игры. Российские атлеты завоевали на турнире 12 медалей, в том числе восемь золотых, напоминает 360.ru.
Путин наградил Орденом Дружбы паралимпийских чемпионов Анастасию Багиян, Алексея Бугаева, Варвару Ворончихину, Ивана Голубкова и Сергея Синякина. Президент присвоил награды «за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность».
Кроме того, госнаградами отметили тренеров паралимпийцев. Так, Ирине Громовой присвоили Орден Александра Невского, Александру Назарову и Алексею Турбину - Ордена Дружбы, Алексею Кобелеву - медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Также глава государства объявил благодарность участникам Паралимпиады Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо.
