Путин присвоил госнаграды паралимпийцам и их тренерам

Президент Владимир Путин присвоил государственные награды российским спортсменам-паралимпийцам и их тренерам. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

Ранее в Италии состоялись Паралимпийские игры. Российские атлеты завоевали на турнире 12 медалей, в том числе восемь золотых, напоминает 360.ru.

Путин наградил Орденом Дружбы паралимпийских чемпионов Анастасию Багиян, Алексея Бугаева, Варвару Ворончихину, Ивана Голубкова и Сергея Синякина. Президент присвоил награды «за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность».

Кроме того, госнаградами отметили тренеров паралимпийцев. Так, Ирине Громовой присвоили Орден Александра Невского, Александру Назарову и Алексею Турбину - Ордена Дружбы, Алексею Кобелеву - медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также глава государства объявил благодарность участникам Паралимпиады Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо.

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
