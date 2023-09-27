Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»
27 сентября 202318:47
Президент РФ Владимир Путин пописал указ о предоставлении российского гражданства выступающему за хабаровский «Амур» канадскому хоккеисту Кэмерону Ли.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кэмерон Ли подписал контракт с «Амуром» в 2022 году. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист сыграл 53 матча и набрал 20 очков.
Ранее фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства за выступления в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru