Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»

Президент РФ Владимир Путин пописал указ о предоставлении российского гражданства выступающему за хабаровский «Амур» канадскому хоккеисту Кэмерону Ли.

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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кэмерон Ли подписал контракт с «Амуром» в 2022 году. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист сыграл 53 матча и набрал 20 очков.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства за выступления в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Гражданство РФСпортсменыХоккейВладимир Путин

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