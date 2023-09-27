Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кэмерон Ли подписал контракт с «Амуром» в 2022 году. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист сыграл 53 матча и набрал 20 очков.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства за выступления в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

