Путин поздравил российскую сборную с победой над Финляндией в матче Евро-2020

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве поздравил российскую футбольную сборную с победой в матче с Финляндией.

Президент переспросил у журналистов, обыграла ли Россия Финляндию, а затем отметил, что спортсмены «молодцы». Путин поздравил футболистов с победой.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», автором единственного гола стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Игра прошла в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

В добавленное к первому тайму время нападающий Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который сумел направить мяч в дальнюю девятку.

