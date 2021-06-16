Путин поздравил российскую сборную с победой над Финляндией в матче Евро-2020
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве поздравил российскую футбольную сборную с победой в матче с Финляндией.
Президент переспросил у журналистов, обыграла ли Россия Финляндию, а затем отметил, что спортсмены «молодцы». Путин поздравил футболистов с победой.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», автором единственного гола стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Игра прошла в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
В добавленное к первому тайму время нападающий Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который сумел направить мяч в дальнюю девятку.
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