Путин поздравил пловца Рылова с олимпийским золотом

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на Олимпийских Играх в Токио. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — отметил президент.

Путин пожелал Рылову новых достижений, отмечают Известия.

Ранее Евгений Рылов завоевал золото на дистанции сто метров на спине, напоминает РЕН ТВ. Пловец финишировал с результатом 51,98 секунды. Вторым стал россиянин Климент Колесников, преодолевший дистанцию за 52 секунды. Золото Рылова стало для российских пловцов первой олимпийской наградой высшей пробы за последние 25 лет.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

