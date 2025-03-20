Президентом МОК впервые в истории стала женщина

Отмечается, что самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве, стала первой в истории женщиной, избранной на пост главы организации.

«Это невероятная честь и ответственность, я буду работать на этом посту так, чтобы вы гордились мной. Спасибо от всего сердца... Мы объединимся и сделаем реальностью наши идеи», - заявила Ковентри.

Зимбабвийка стала 10-м президентом МОК. На этом посту она сменила Томаса Баха, который решил уйти в отставку, сообщает RT.

