Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея
Разобраться с дельцами от хоккея потребовал президент Владимир Путин на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проходит в Перми, передает ТАСС.
По его словам, необходимо остановить практику отбора в России лучших молодых спортсменов и отправку их за границу.
«Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил Путин.
Он также подчеркнул, что этот бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru