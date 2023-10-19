Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея

По его словам, необходимо остановить практику отбора в России лучших молодых спортсменов и отправку их за границу.

«Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил Путин.

Он также подчеркнул, что этот бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



