Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея

Разобраться с дельцами от хоккея потребовал президент Владимир Путин на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проходит в Перми, передает ТАСС.

Путин заявил о необходимости вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году

По его словам, необходимо остановить практику отбора в России лучших молодых спортсменов и отправку их за границу.

«Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил Путин.

Он также подчеркнул, что этот бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: kremlin.ru
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