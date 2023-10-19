Путин заявил о необходимости вовлечь в спорт 70 процентов россиян к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% граждан страны «всех возрастов и групп здоровья», сообщает РИА Новости.

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Выступая на форуме «Россия - спортивная держава» он уточнил, что это означает, что спорт должен стать нормой жизни для 93 млн человек.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту», — подчеркнул глава государства.

Ранее в Госдуме предложили запретить главам федераций по видам спорта в России делать ставки на исход соревнований в букмекерских конторах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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