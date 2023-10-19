Путин постановил провести в 2024 году «Всемирные игры дружбы»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году международных соревнований «Всемирные игры дружбы».
В указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что цель состязаний - «обеспечение гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества».
Уточняется, что соревнования пройдут в Москве, где также состоятся церемонии открытия и закрытия, а также в Екатеринбурге.
Российский лидер поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению «Всемирных игр дружбы», которому предписано в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Ранее Путин заявил, что необходимо к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% граждан страны «всех возрастов и групп здоровья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru