Путин постановил провести в 2024 году «Всемирные игры дружбы»

В указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что цель состязаний - «обеспечение гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества».

Уточняется, что соревнования пройдут в Москве, где также состоятся церемонии открытия и закрытия, а также в Екатеринбурге.

Российский лидер поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению «Всемирных игр дружбы», которому предписано в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Ранее Путин заявил, что необходимо к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% граждан страны «всех возрастов и групп здоровья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».