Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей на спорт

Российский лидер Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт. Об этом он заявил на форуме «Россия — спортивная держава».

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Глава государства отметил, что отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме. Путин подчеркнул, что Минфин РФ должен проработать этот вопрос.

В прошлом году крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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