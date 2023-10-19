Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей на спорт
Российский лидер Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт. Об этом он заявил на форуме «Россия — спортивная держава».
Глава государства отметил, что отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме. Путин подчеркнул, что Минфин РФ должен проработать этот вопрос.
В прошлом году крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru