Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей на спорт

Глава государства отметил, что отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме. Путин подчеркнул, что Минфин РФ должен проработать этот вопрос.

В прошлом году крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил, что в первом полугодии 2022 года объем перечисленных в бюджет РФ целевых отчислений от продажи лотерейных билетов составил 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

