Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проведению спортивных парадов на Красной площади. Указ размещен на сайте Кремля.

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Путин поручил представить предложения до 1 марта 2024 года. Указ подписан по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

С инициативой возродить спортивные парады на Красной площади выступил руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Глава государства поддержал предложение.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан – прошел на Красной площади в 1919 году. В дальнейшем мероприятия проводились в присутствии руководства СССР, включая Иосифа Сталина, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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