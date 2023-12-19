Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади

Путин поручил представить предложения до 1 марта 2024 года. Указ подписан по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

С инициативой возродить спортивные парады на Красной площади выступил руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Глава государства поддержал предложение.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан – прошел на Красной площади в 1919 году. В дальнейшем мероприятия проводились в присутствии руководства СССР, включая Иосифа Сталина, напоминает «Радиоточка НСН».

