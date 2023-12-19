Путин поручил представить предложения по спортивным парадам на Красной площади
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проведению спортивных парадов на Красной площади. Указ размещен на сайте Кремля.
Путин поручил представить предложения до 1 марта 2024 года. Указ подписан по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
С инициативой возродить спортивные парады на Красной площади выступил руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Глава государства поддержал предложение.
Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан – прошел на Красной площади в 1919 году. В дальнейшем мероприятия проводились в присутствии руководства СССР, включая Иосифа Сталина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru