Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, регулируются юридические отношения в связи с проведением мероприятия.

Промоутер Гаджиев объяснил, почему МОК не сможет запретить участие в Играх дружбы

В частности, для иностранных участников соревнований введут упрощённый визовый режим, а волонтёров из-за рубежа освободят от обязанности получать разрешение для работы на турнире.

Также участников и организаторов освободят от уплаты НДФЛ и НДС. Речь идёт о призовых, оплате питания, проживания, спортивного оборудования и спортивной формы. Проезд в пределах конкретного города, где будет проходить турнир, для них будет бесплатным.

Отмечается, что в ходе игр реклама и продажа алкоголя будет запрещена.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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