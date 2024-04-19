Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, регулируются юридические отношения в связи с проведением мероприятия.
В частности, для иностранных участников соревнований введут упрощённый визовый режим, а волонтёров из-за рубежа освободят от обязанности получать разрешение для работы на турнире.
Также участников и организаторов освободят от уплаты НДФЛ и НДС. Речь идёт о призовых, оплате питания, проживания, спортивного оборудования и спортивной формы. Проезд в пределах конкретного города, где будет проходить турнир, для них будет бесплатным.
Отмечается, что в ходе игр реклама и продажа алкоголя будет запрещена.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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