Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

В частности, для иностранных участников соревнований введут упрощённый визовый режим, а волонтёров из-за рубежа освободят от обязанности получать разрешение для работы на турнире.

Также участников и организаторов освободят от уплаты НДФЛ и НДС. Речь идёт о призовых, оплате питания, проживания, спортивного оборудования и спортивной формы. Проезд в пределах конкретного города, где будет проходить турнир, для них будет бесплатным.

Отмечается, что в ходе игр реклама и продажа алкоголя будет запрещена.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

