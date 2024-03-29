Промоутер Гаджиев объяснил, почему МОК не сможет запретить участие в Играх дружбы

«Условно, я — олимпийский чемпион, и чем меня можно запугать? Скажут, что я не смогу выступать на Олимпийских играх через четыре года — ну так вообще неизвестно, чем через четыре года я буду заниматься», - сказал он.

По словам Гаджиева, многие спортсмены захотят принять участие в соревновании такого высокого уровня, как Всемирные игры дружбы. Они пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. В заявлении комитета уточняется, что соревнования являются политически мотивированным событием, напоминает «Радиоточка НСН».

