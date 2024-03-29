Промоутер Гаджиев объяснил, почему МОК не сможет запретить участие в Играх дружбы
Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет заставить атлетов бойкотировать Игры дружбы в России, поскольку эти соревнования пройдут после Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на
главу промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева.
«Условно, я — олимпийский чемпион, и чем меня можно запугать? Скажут, что я не смогу выступать на Олимпийских играх через четыре года — ну так вообще неизвестно, чем через четыре года я буду заниматься», - сказал он.
По словам Гаджиева, многие спортсмены захотят принять участие в соревновании такого высокого уровня, как Всемирные игры дружбы. Они пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
Ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. В заявлении комитета уточняется, что соревнования являются политически мотивированным событием, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru