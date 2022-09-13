СМИ: лидер футбольной сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, сообщает портал N1.
По его словам, о возможности сыграть с российской национальной командой ему сообщил спортивный директор сборной Мисимович, однако он отказался, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА.
Пьянич считает, что смысла в данной игре нет, равно как нет и положительных моментов для Боснии и Герцеговины.
«Лично я ничего не имею против российских футболистов, но, если буквально все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться», - заключил игрок.
Ранее в пресс-службе Боснийского футбольного союза заявили, что сборные России и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч 19 ноября в Санкт‑Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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