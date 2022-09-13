СМИ: лидер футбольной сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией

По его словам, о возможности сыграть с российской национальной командой ему сообщил спортивный директор сборной Мисимович, однако он отказался, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА.

Пьянич считает, что смысла в данной игре нет, равно как нет и положительных моментов для Боснии и Герцеговины.

«Лично я ничего не имею против российских футболистов, но, если буквально все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться», - заключил игрок.

Ранее в пресс-службе Боснийского футбольного союза заявили, что сборные России и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч 19 ноября в Санкт‑Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».