СМИ: лидер футбольной сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, сообщает портал N1.

Футбольная сборная России объявила расширенный состав на осенний сбор

По его словам, о возможности сыграть с российской национальной командой ему сообщил спортивный директор сборной Мисимович, однако он отказался, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА.

Пьянич считает, что смысла в данной игре нет, равно как нет и положительных моментов для Боснии и Герцеговины.

«Лично я ничего не имею против российских футболистов, но, если буквально все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться», - заключил игрок.

Ранее в пресс-службе Боснийского футбольного союза заявили, что сборные России и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч 19 ноября в Санкт‑Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболСборная России По ФутболуРоссияБосния И Герцеговина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры