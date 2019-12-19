Путин о решении ВАДА: Маленькие девочки-то в чем виноваты?

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал решение ВАДА не соответствующим здравому смыслу и праву.

«Если у нас подавляющее число спортсменов «чистые», - как можно возглашать ответственность на них?», - сказал он.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».

«Маленькие девочки-то в чем виноваты?», - возмутился президент.

Кроме того, такой шаг он назвал этот шаг несправедливым, пояснив, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод. При этом подавляющее большинство спортсменов «чисты», а наказывают всех.

Решение ВАДА Путин назвал «носящим политический оттенок».

Ранее НСН писала о возможном решении антидопингового конфликта, инициированного ВАДА.

