Путин назвал паралимпийцев уникальными людьми

На церемонии вручения государственных наград он указал, что миллионы людей вдохновляет «сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью».

«Скажу то, что думаю. Вы уникальные люди. Герои и в спорте, и в жизни», - подчеркнул глава государства.

Российские паралимпийцы завоевали на ХVII летней Паралимпиаде в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что в Париже россиянам не стали дарить смартфоны от спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

