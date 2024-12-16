Путин назвал паралимпийцев уникальными людьми

Россия гордится и искренне восхищается своими паралимпийцами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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На церемонии вручения государственных наград он указал, что миллионы людей вдохновляет «сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью».

«Скажу то, что думаю. Вы уникальные люди. Герои и в спорте, и в жизни», - подчеркнул глава государства.

Российские паралимпийцы завоевали на ХVII летней Паралимпиаде в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что в Париже россиянам не стали дарить смартфоны от спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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