Путин назвал паралимпийцев уникальными людьми
Россия гордится и искренне восхищается своими паралимпийцами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
На церемонии вручения государственных наград он указал, что миллионы людей вдохновляет «сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью».
«Скажу то, что думаю. Вы уникальные люди. Герои и в спорте, и в жизни», - подчеркнул глава государства.
Российские паралимпийцы завоевали на ХVII летней Паралимпиаде в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что в Париже россиянам не стали дарить смартфоны от спонсоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru