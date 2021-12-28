Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в Питере
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в матче звёзд отечественного хоккея. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, игра состоится 29 декабря в Санкт-Петербурге, где проходит неформальная встреча глав стран СНГ.
Президент Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Якушев рассказал, что встреча может быть организована в петербургском ледовом дворце «Юбилейный», сообщает РИА Новости.
По его словам, на лёд выйдут такие хоккейные легенды, как Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Виталий Прохоров, Валерий Каменский, Илья Ковальчук и другие.
Якушев добавил, что участники матча в настоящее время находятся на карантине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 28—29 декабря, сообщает RT.
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