Путин анонсировал повышение доступности массового спорта

Глава государства Владимир Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в стране, сообщает РИА Новости.

Путин: В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год

Президент пообещал создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов. Также российский лидер поручил расширить полномочия Министерства спорта, а кабмин предусмотреть целевые показатели здоровья во всех стратегических документах.

Ранее Путин заявил, что количество регулярно занимающихся спортом россиян увеличилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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