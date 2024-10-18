Путин анонсировал повышение доступности массового спорта
18 октября 202404:35
Глава государства Владимир Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в стране, сообщает РИА Новости.
Президент пообещал создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов. Также российский лидер поручил расширить полномочия Министерства спорта, а кабмин предусмотреть целевые показатели здоровья во всех стратегических документах.
Ранее Путин заявил, что количество регулярно занимающихся спортом россиян увеличилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru