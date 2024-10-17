Путин: В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год

По его словам, благодаря этому в стране появились сотни спортивных сооружений, в том числе, бассейны, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки.

Он указал, что также эти средства были направлены на оснащение более 760 спортивных школ современным спортивным оборудованием.

«В планах – ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов... В ближайшие шесть лет направим на это не менее 65 млрд рублей», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что за последние годы в стране с 40% до 56,8% увеличилось число россиян, регулярно занимающихся спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

