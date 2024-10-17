Путин: В России будут строить не менее 350 спортивных объектов в год
Порядка 160 млрд рублей было направлено с 2019 года на развитие в России необходимой спортивной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, благодаря этому в стране появились сотни спортивных сооружений, в том числе, бассейны, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки.
Он указал, что также эти средства были направлены на оснащение более 760 спортивных школ современным спортивным оборудованием.
«В планах – ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов... В ближайшие шесть лет направим на это не менее 65 млрд рублей», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что за последние годы в стране с 40% до 56,8% увеличилось число россиян, регулярно занимающихся спортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru