Овечкин первым из россиян сыграл в НХЛ 1400 матчей

Как пишет The Washington Post, Овечкин стал 41-м игроком за всю историю НХЛ, сыгравшим такое количество матчей. При этом, всё это время россиянин выходил на лёд в форме только одного клуба - «Вашингтон Кэпиталс».

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только за один клуб. Это хорошо», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

