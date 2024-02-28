Овечкин первым из россиян сыграл в НХЛ 1400 матчей

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим в НХЛ 1400 матчей. Юбилейной стала встреча столичного клуба с «Флоридой Пантерз».

Александр Овечкин установил новый абсолютный рекорд в НХЛ

Как пишет The Washington Post, Овечкин стал 41-м игроком за всю историю НХЛ, сыгравшим такое количество матчей. При этом, всё это время россиянин выходил на лёд в форме только одного клуба - «Вашингтон Кэпиталс».

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только за один клуб. Это хорошо», — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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