«Пусть помолится»: Александр Емельяненко ответил «похоронившему» его брату

Федор Емельяненко в недавнем интервью сказал, что Александр для него «мертв» и что он молится о его вразумлении.

«Если он считает, что я мертв, то пусть сходит помолится за меня. Пусть свечку поставит», - отреагировал на это заявление Емельяненко-младший. Александр со своей стороны обвинил старшего брата в показушности, а также пожелал ему «побольше мозгов и красноречия», сообщает издание Sport24.

Александр Емельяненко при этом не исключил возможность примирения, добавив, что Федор для него жив и остается старшим братом, «который переполнен амбициями, эмоциями и самовлюбленностью».

Как сообщает Ura.ru, Александр Емельяненко согласился на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

