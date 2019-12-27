«Пусть помолится»: Александр Емельяненко ответил «похоронившему» его брату
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил заочную перепалку со своим братом Федором, заявив, что тот поражает его своей глупостью.
Федор Емельяненко в недавнем интервью сказал, что Александр для него «мертв» и что он молится о его вразумлении.
«Если он считает, что я мертв, то пусть сходит помолится за меня. Пусть свечку поставит», - отреагировал на это заявление Емельяненко-младший. Александр со своей стороны обвинил старшего брата в показушности, а также пожелал ему «побольше мозгов и красноречия», сообщает издание Sport24.
Александр Емельяненко при этом не исключил возможность примирения, добавив, что Федор для него жив и остается старшим братом, «который переполнен амбициями, эмоциями и самовлюбленностью».
Как сообщает Ura.ru, Александр Емельяненко согласился на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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