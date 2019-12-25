Александр Емельяненко рассказал, как повздорил с сотрудником ФСБ

По словам спортсмена, рядом с ним сидел «очень высокопоставленный человек», а сзади расположился сотрудник спецслужбы. Он толкнул Емельяненко и предложил поменяться местами.

Спортсмен спросил, почему должен меняться, а потом повернулся и сказал: «Не надо бить по сиденью, а то я тебе объясню по-другому».

По прибытии в аэропорт сотрудник ФСБ позвонил начальству и доложил о произошедшем, приводит рассказа Емельяненко RT.

«Из-за этого всё и началось. Но никакой драки не было», - добавил Емельяненко, не уточнив, чем в итоге закончилась та перепалка.

Александр Емельяненко известен не только своими спортивными достижениями в ММА, но и несколькими скандальными историями. Одна из них произошла в 2012 году, когда спортсмена признали виновным в хулиганстве на борту самолета Москва-Барнаул.

