Александр Емельяненко рассказал, как повздорил с сотрудником ФСБ
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как отказался выполнить просьбу сотрудника ФСБ, когда летел в самолете.
По словам спортсмена, рядом с ним сидел «очень высокопоставленный человек», а сзади расположился сотрудник спецслужбы. Он толкнул Емельяненко и предложил поменяться местами.
Спортсмен спросил, почему должен меняться, а потом повернулся и сказал: «Не надо бить по сиденью, а то я тебе объясню по-другому».
По прибытии в аэропорт сотрудник ФСБ позвонил начальству и доложил о произошедшем, приводит рассказа Емельяненко RT.
«Из-за этого всё и началось. Но никакой драки не было», - добавил Емельяненко, не уточнив, чем в итоге закончилась та перепалка.
Александр Емельяненко известен не только своими спортивными достижениями в ММА, но и несколькими скандальными историями. Одна из них произошла в 2012 году, когда спортсмена признали виновным в хулиганстве на борту самолета Москва-Барнаул.
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