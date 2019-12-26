Федор Емельяненко заявил, что брат для него «мертв»

Легендарный боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему брату Александру. Говоря на эту тему в интервью изданию Sport24, Емельяненко-старший привел христианскую притчу о блудном сыне. Когда непутевый сын вернулся, отец обрадовал и сказал о нем: «Был мертв и ожил».

«Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв», - заявил Федор Емельяненко.

Александр Емельяненко, тоже выступающий в смешанных единоборствах, два года провел в тюрьме по обвинению в изнасиловании. После освобождения он продолжил спортивную карьеру. Недавно Александр заявил, что отсидел в тюрьме не за то, в чем его обвиняют, и отметил, что старший брат не предлагал ему свою помощь.

«Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. У человека своя дорога, своя жизнь», - заочно ответил Федор Емельяненко.

Журналисты также часто поднимают вопрос о примирении братьев. Старший брат по этому поводу заметил, что Александру сначала следует извиниться перед теми, «кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул».

