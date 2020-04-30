ПСЖ стал чемпионом Франции без доигрывания сезона

Столичный Пари Сен-Жермен признан чемпионом Франции по итогам текущего сезона. Такое решение вынужденно принято в связи с пандемией коронавируса. Ране кабинет министров пятой республики запретил французской федерации футбола доигрывать сезон в Лиге 1.

Как сообщает L’Equipe, ссылаясь на собственный источник, решение выработано на совещании руководства лиги и представителей клубов. Они пришли к соглашению, что итоговые места в чемпионате будут распределены согласно положению в турнирной таблице, которое сложилось на момент остановки чемпионата.

При этом, сезон в целом не будет признан несостоявшимся, отмечает «Свободная пресса». В связи с этим, лидирующему ПСЖ присвоят титул чемпиона Франции сезона 2019/20.

