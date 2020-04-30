ПСЖ стал чемпионом Франции без доигрывания сезона
Столичный Пари Сен-Жермен признан чемпионом Франции по итогам текущего сезона. Такое решение вынужденно принято в связи с пандемией коронавируса. Ране кабинет министров пятой республики запретил французской федерации футбола доигрывать сезон в Лиге 1.
Как сообщает L’Equipe, ссылаясь на собственный источник, решение выработано на совещании руководства лиги и представителей клубов. Они пришли к соглашению, что итоговые места в чемпионате будут распределены согласно положению в турнирной таблице, которое сложилось на момент остановки чемпионата.
При этом, сезон в целом не будет признан несостоявшимся, отмечает «Свободная пресса». В связи с этим, лидирующему ПСЖ присвоят титул чемпиона Франции сезона 2019/20.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- МВД отчиталось об уровне преступности в условиях кризиса
- В Нижегородской области «чужаков» решили отправлять в обсерватор за свой счет
- ВОЗ: Россия входит в «период стабилизации» по коронавирусу
- Песков озвучил сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
- ВОЗ: Вторая волна коронавируса в мире неизбежна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru