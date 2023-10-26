ПСЖ разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

Игра прошла в среду в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Во втором тайме отметились Рандаль Коло-Муани и Ли Кан Ин.

«Милан» впервые проиграл ПСЖ в рамках Лиги чемпионов. До этого команды встречались четыре раза.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной футбольной сборной Италии, отмечает «Радиоточка НСН».

