ПСЖ разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов
26 октября 202300:31
Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) разгромил итальянский «Милан» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла в среду в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Во втором тайме отметились Рандаль Коло-Муани и Ли Кан Ин.
«Милан» впервые проиграл ПСЖ в рамках Лиги чемпионов. До этого команды встречались четыре раза.
Ранее сообщалось, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной футбольной сборной Италии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru